CSA x Ferroviário ao vivo: acompanhe em tempo real

CSA e Ferroviário entram em campo nesta terça-feira (14), às 19h30 de Brasília, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a terceira rodada da Copa do Nordeste 2023. A equipe alagoana vem de vitória por 3 a 1 sobre o Vitória, enquanto o Ferrão vem de empate em 2 a 2 com o Bahia.

CSA | Dalberson; Everton Silva, Xandão, Paulo César e Pará; Bruno Matias, William Oliveira e Tomas Bastos; Geovane, Thiaguinho e Jean Carlo (Kaio Nunes). Técnico: Bebeto Moraes.

Ferroviário | Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima, Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes, Matheus Lima; Deizinho, Erick Pulga, Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

CSA x Ferroviário | Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste | 3ª rodada.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Data: 14 de fevereiro de 2023, terça-feira.

Horário: 19h30.

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN).

Transmissões: Serviços de streaming OneFootball e Nosso Futebol.