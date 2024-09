Cruzeiro anuncia demissão do técnico Fernando Seabra e tem ex-Botafogo na mira

Fernando Seabra não é mais o técnico do Cruzeiro. O clube mineiro anunciou a saída do treinador de 47 anos do comando técnico da equipe na manhã desta segunda-feira (23), horas depois do empate em 0 a 0 com o Cuiabá, pela 27ª rodada da Série A.

“O Cruzeiro comunica a saída de Fernando Seabra do comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Alvaro Martins também deixa o clube. Agradecemos pelo profissionalismo e dedicação e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais”, disse o clube através de suas redes sociais.

De acordo com Diogo Dantas, jornalista do O Globo, o português Luis Castro é um dos cotados para a vaga no Cruzeiro. Ele já comandou o Botafogo, em 2023, e deixou recentemente o cargo de técnico do Al-Nassr, na Arábia Saudita.

O Cruzeiro atualmente ocupa a sétima colocação na tabela da Série A, somando 42 pontos em 27 rodadas. A distância para o G-4 é de apenas três pontos. O time também segue vivo nas quartas de final da Copa Sul-Americana e venceu o Libertad no jogo de ida por 2 a 0.