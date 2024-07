Cristiano Ronaldo quer jogar profissionalmente ao lado do filho antes de se aposentar

Consagrado no cenário mundial e com o currículo recheado de conquistas, o atacante Cristiano Ronaldo ainda tem um sonho a ser realizado nos campos de futebol: o de atuar ao lado do filho Cristiano Ronaldo Júnior, de 14 anos. A revelação foi feita pelo ex-jogador romeno Adrian Mutu.

Aos 39 anos, o atacante português participou de sua sexta edição de Eurocopa e ainda não estipulou uma data para encerrar o seu ciclo. Em entrevista ao site "iAM Sport", Mutu contou que teve uma conversa com o jogador há dois meses e disse o que ainda faz o jogador se dedicar ao futebol.

"Essa é a sua verdadeira motivação. O fato de querer atuar em uma partida oficial ao lado de seu filho. Esse é o motivo pelo qual ele não desiste", comentou o jogador que disse acreditar no prolongamento da carreira do camisa sete.

"Bem, no Al Nassr eu acredito que seja possível. Caso ele estivesse em outra equipe, como o Real Madrid, eu não sei. Acharia bem mais complicado", afirmou Mutu, que encerrou a carreira em 2016 e atualmente tem 45 anos.

Com contrato em vigência até o ano que vem, Cristiano Ronaldo já recebeu uma sondagem do clube saudita para uma renovação de vínculo. A ideia inicial é que ele siga atuando, pelo menos, até a Copa do Mundo de 2026, quando terá 41 anos.