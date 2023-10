Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chibatadas no Irã por gesto de carinho com fã

Cristiano Ronaldo pode ser condenado a 100 chibatadas caso volte ao Irã. O fato aconteceu em virtude do craque português ter abraçado e beijado uma fã iraniana em um encontro. No país árabe, o gesto de carinho, comum para os ocidentais, é considerado adultério e é proibido para pessoas que não são casadas entre si.

Cristiano encontrou Fatemeh Hamami em setembro, quando o Al-Nassr esteve no país para jogar contra o Persépolis, pela Liga dos Campeões da Ásia. A mulher, que tem 85% do corpo paralisado, pintou um quadro em homenagem ao português com os pés. O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais.

URGENTE!! 🚨



Cristiano Ronaldo foi condenado a 99 chicotadas pela justiça iraniana, pelo "crime" de adultério. O português receberá a sentença em praça pública a próxima vez que viajar ao Irã.



Cristiano abraçou e beijou no rosto artista iraniana, Fatemeh Hamami como forma de… pic.twitter.com/3R5agtUNAw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 13, 2023

MAIS UMA POLÊMICA?

Em agosto, Cristiano Ronaldo marcou marcou o gol da vitória do Al-Nassr na semifinal da Copa Árabe de Clubes Campeões contra o Al-Shorta e classificou o time para a decisão da competição. No entanto, a polêmica aconteceu na comemoração, quando fez o sinal da cruz antes de iniciar sua tradicional comemoração

A Arábia Saudita é uma ditadura sanguinária q persegue cristãos.



Cristiano Ronaldo acabou de fazer um gol e comemorou com sinal da cruz.



O cristianismo é proibido lá. Qnd grupos de cristãos são encontrados, vão presos. A Bíblia é proibida.



Resta ver se algo vai acontecer. pic.twitter.com/DTvzqu7bHd — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 9, 2023

Na Arábia Saudita, o cristianismo é uma religião proibida e a monarquia que governa o país só permite que o Islã seja a religião praticada pelas pessoas. Estrangeiros no país têm que viver dentro das leis sauditas e, caso sejam descobertos fazendo qualquer tipo de culto religioso, são presos.