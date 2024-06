Crispim acompanha vitória do Fortaleza pela Copa do Nordeste direto da Arena Castelão; veja

O meio-campista Lucas Crispim, que atuou no Fortaleza entre 2021 e 2023, tirou um tempo nas férias para acompanhar, diretamente da Arena Castelão, a vitória do Tricolor do Pici por 2 a 0 sobre o CRB nesta quarta-feira (5), pelo jogo de ida das Finais da Copa do Nordeste.

O próprio perfil oficial do clube na rede social Instagram, postou um vídeo em que Crispim, que atualmente atua no Buriram United, da Tailândia, aparece falando sobre a atuação do Tricolor e como foi estar no Castelão novamente. “Muito bom estar aqui novamente. Todos sabem da minha alegria de estar aqui nessa cidade, de ver o clube”, disse Crispim.

Na postagem, Crispim fez questão de exaltar o resultado conquistado pelo Fortaleza, no primeiro jogo da final. “Feliz por essa vitória na final. Muito pé quente. E que possamos ser campeões na semana que vem. Feliz de rever alguns amigos e abraço pra essa nação querida. É o Laion”, completou.