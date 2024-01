Criciúma x Atlético-CE: Confira horário, onde assistir, palpites e relacionados

O Atlético-Ce entra em campo contra a equipe do Criciúma nesta quarta-feira (3), às 15h15 de Brasília, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP), para disputar a primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do grupo 14.

O grupo ainda conta com Itapirense e Ituano-SP. Ao final das três rodadas da fase de grupos, as duas melhores equipes avançam para o mata-mata.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do canal Paulistão, no Youtube.

PALPITE

RELACIONADOS DO ATLÉTICO-CE

Goleiros: Bruno e Ítalo

Laterais: Ronald, Yan, Luan Mendes, Lucas Pires, Rosivaldo e Renan

Zagueiros: Emerson, Arthur, Iure e Zé Mendes

Volantes: João Victor, Gabrielzinho e Márcio Victor

Meias: Kayque, Bruninho, Pedro Henrique, Alan

Atacantes: Luan Lucas, Jordan, Macildo, Yuri Borges

CRICIÚMA X ATLÉTICO-CE | FICHA TÉCNICA

Competição: primeira rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP)

Data: 03/01/2024 (quarta-feira)

Horário: 15h15 (de Brasília)