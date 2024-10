Criação Fazenda Haras Claro vence GB Super Speed Nobrevet, no 1º Festival do Cavalo

"O Festival do Cavalo nasceu com o intuito de fomentar o agronegócio, principalmente o nicho envolvido com cavalo. A gente hoje tem uma cadeia que movimenta desde pequenos criadores, passando pela cadeia mais básica como tratador, até o veterinário, passando pelos donos de áreas, a indústria da suplementação, a indústria da alimentação. Então o ecossistema do cavalo é um ecossistema muito forte e importante para a nossa cadeia de economia. O Festival do Cavalo, ele traz esse fomento, essa necessidade que o setor precisa de ter mais eventos", disse Eduardo Medeiros, organizador do evento.