Renato Cariani detona participação de Ramon Dino no Mr. Olympia 2024: ‘parecia um atleta amador’

O fisiculturista e Youtuber Renato Cariani detonou a apresentação do brasileiro Ramon Dino nas prévias da categoria Classic Physique no Mister Olympia. Dino chegou ao evento cotado para ser o grande vencedor, mas decepcionou e acabou ficando fora até mesmo das finais do evento.

Após a apresentação de Dino, em Las Vegas, Cariane abriu um Live em seu canal do Youtube e criticou a forma como Dino esteve no palco e apontou amadorismo no derretimento da tinta que o atleta passou para bronzear seu corpo.

“Pessoal, estou sem palavras, porque eu nunca vi um atleta de ponta como o Ramon, finalista de Olympia, suar tanto. Parecia um atleta amador. Um atleta Olympia não pode suar daquele jeito. Você se recorda de algum atleta Olympia suar desse jeito no palco? (...) Ele começou a derreter muito mais quando se viu fora do top 3”, disse.

Quem também não polpou críticas a Dino foi Júlio Balestrin, nome importante do bodybuilding nacional. “Ramon trouxe um físico maior, mas não na condição que estamos acostumados a vê-lo, principalmente no Olympia. Ele veio perdendo condição e, conforme isso, veio perdendo vontade de se apresentar como nas primeiras poses. Isso pesou demais para ele ficar em quarto lugar”, avaliou Balestrin.