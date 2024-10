Mr. Olympia 2024: Brasileiro Ramon Dino termina em 4º lugar na disputa; veja top-5

Ramon Dino terminou em quarto lugar do Mr. Olympia 2024 na categoria Classic Physique. O brasileiro era o favorito para desbancar o canadense Chris Bumstead, que terminou com o título, mas recebeu muitas críticas na apresentação e não avançou para as finais, realizadas na madrugada deste domingo (13).

CBum é o grande nove da Classic Physique e chegou ao sexto título da competição ao superar o alemão Mike Sommerfeld, grande surpresa da competição e que ficou com o vice-campeonato.

Após o hexa, o canadense anunciou aposentadoria das competições. Ele é o maior campeão entre os fisiculturistas homens ainda em atividade da disputa mais importante do mundo na modalidade.

BRASILEIRO DECEPCIONA

Além de não mostrar o físico esperado, com menos volume e definição, Dino suou muito durante a apresentação, o que indica que o corpo estava com mais líquido retido do que o ideal para as poses. Com a transpiração, a tinta que os atletas passam no corpo para realçar os músculos começou a escorrer.

Horas após o pré-julgamento das finais, o brasileiro esteve no primeiro pelotão, mas ficou numa ponta do palco e Urs na outra. Já CBum e Mike ficaram no meio. A posição dos atetas é decidida pela arbitragem para permitir melhor comparação entre os corpos.

A avaliação é mais positiva se ele for posicionado ao centro, o que já dá um indicativo da preferência dos jurados. Em seguida, apenas o canadense e o alemão foram para a disputa decisiva do tíulo, vencido por CBum. Na escolha final, o Ramon Dino terminou na quarta colocação, superando apenas o americano Breon Ansley. Resultado considerado decepcionante para o Brasil na categoria.

VEJA O TOP-5 DO MR OLYMPIA 2024 - CLASSIC PHYSIQUE

Chris Bumstead (Canadá) - US$ 50.000 Mike Sommerfeld (Alemanha) - US$ 20.000 Urs Kalecinski (Alemanha) - US$ 12.000 Ramon Dino (Brasil) - US$ 7.000 Breon Ansley (EUA) - US$ 6.000