Ferroviário se reapresentou nesta segunda-feira (14), visando Copa Fares Lopes

Na tarde desta segunda-feira (14), o elenco do Ferroviário se reapresentou no Estádio Elzir Cabral para o início da pré-temporada, visando a Taça Fares Lopes. O novo técnico, Marcelo Vilar, foi o responsável por abrir as atividades, reunindo o grupo para uma conversa inicial, na qual deu as boas-vindas aos atletas e reforçou a importância da competição no calendário do clube.

Para a competição, o Ferroviário já anunciou 6 reforços: O goleiro Carlão, os zagueiros Iverton e João Cubas, o meia Davi Torres, o atacante Állefe e o lateral-direito Ray.

Legenda: Marcelo Vilar comandará o Ferroviário na Copa Fares Lopes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Treinamento

Na sequência, os jogadores seguiram para o campo, onde o preparador físico Bruno Araújo comandou o primeiro treino. A atividade teve como foco a parte física, fundamental no início de temporada, e já contou com trabalhos técnicos, permitindo aos jogadores o primeiro contato com a bola.

O Ferroviário aposta na preparação intensa para alcançar bons resultados na Taça Fares Lopes, dá vaga na Copa do Brasil do próximo ano ao campeão.

Estreia

O primeiro desafio do time coral será contra o Caucaia, fora de casa, no dia 10 de novembro, às 16 horas, ainda sem local definido. O Tubarão está no Grupo A com Fortaleza, Atlético e Tirol, mas enfrentará os adversários do Grupo B: Ceará, Floresta e Caucaia.