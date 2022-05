CRB x Sampaio Corrêa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

CRB e Sampaio Corrêa se enfrentam em jogo da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes alagoana e maranhense se encaram no Estádio Rei Pelé, às 20h (de Brasília), nesta segunda-feira (9).

O CRB ainda não venceu na competição. A equipe é lanterna na competição com apenas um ponto. Já são quatro derrotas seguidas. O time terá desfalque do meia Maicon, um dos destaques da equipe. Ele está machucado. Em casa, o time vai em busca de recuperação no torneio.

O time maranhense busca os primeiros três pontos na Série B fora de casa. O time está na 17ª colocação. A equipe deve ir para o duelo com algumas mudanças no setor defensivo.



ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Uillian Correia (Vico); Richard, Fabinho (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Thiago Ennes, Pedro Carrerete (Joécio), Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Lucas Araújo e Rafael Vila; Pimentinha, Eron e Ygor Catatau. Técnico: Léo Condé.



FICHA TÉCNICA

CRB x Sampaio Corrêa

Data e hora: 09/05, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)