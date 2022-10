Corinthians x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, (12), o Corinthians recebe a equipe do Flamengo, na Neo Química Arena às 21h45 (de Brasília), para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A partida promete casa cheia e quebra de recorde de público do estádio com mais de 45 mil torcedores confirmados.

No retrospecto as equipes já se enfrentaram 145 vezes, com uma vantagem maior da equipe rubro negra, 61 vitórias. Somando todos os jogos, são 30 empates e 54 vitórias do Corinthians. Em relação aos gols das partidas, o somatório passa de 400, a média de gols por jogo é 3.03. O último encontro dos dois times aconteceu no dia 9 de Agosto, em partida pela Libertadores e o Flamengo levou a melhor no Maracanã, vencendo por 1 a 0 com gol de Pedro.

Para a partida de logo mais as equipes chegam em situações semelhantes, no Campeonato Brasileiros ambos venceram seus últimos jogos e garantiram os três pontos. Na Copa do Brasil o Corinthians chega de vitória por 5 a 2 no agregado contra o Fluminense e o Flamengo venceu por 1 a 0 o segundo jogo contra a equipe do São Paulo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão dos canais Globo, SporTv, Premiere e Amazon Prime.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira

Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Corinthians x Flamengo | Ficha Técnica

Data: 12/10/2022

Horário: 21h45

Local: Neo Química Arena

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Árbitro de Vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)