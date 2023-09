Corinthians x Ferroviária: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviária e Corinthians se enfrentam no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino nesta quinta-feira (7). O duelo será na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 16h20 (de Brasília).

A Ferroviária fez a terceira melhor campanha da primeira fase da competição e somou 34 pontos. Depois o time passou pelo Internacional e pelo São Paulo, nas quartas e na semi, respectivamente. As Guerreiras nunca perderam uma final. Elas foram campeãs em 2014, em cima do Avaí, e em 2019, diante do Corinthians.

Atual campeão brasileiro, o Corinthians fez a melhor campanha da 1ª fase em 2023. Nas quartas e na semi, as Brabas eliminaram Cruzeiro e Santos. A equipe conquistou quatro títulos do torneio. Contra o Rio Preto (2018), diante do Avaí (2020), em 2021 foi diante do Palmeiras e em 2022 derrotou o Internacional.

ONDE ASSISTIR

Globo e SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ferroviária: Luciana; Moniquinha, Luana, Day Silva e Barrinha; Raquel, Suzane e Sochor; Aline Gomes, Laryh e Eudimilla. Técnica: Jéssica de Lima

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Giovanna Campiolo, Mariza e Yasmin; Luana, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Tamires; Vic Albuquerque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

FICHA TÉCNICA:

Ferroviária x Corinthians

Data e hora: 07/9, às 16h20 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa (SP)