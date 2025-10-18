Diário do Nordeste
Corinthians x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (27), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do torneio nacional.
Foto: Pedro Souza / Atlético

Corinthians x Atlético Mineiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (27), pela 29ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Corinthians x Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Atlético Mineiro: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana e Bernard; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

CORINTHIANS X ATLÉTICO MINEIRO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Campeonato Brasileiro

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo

  • Data: 18/102025

  • Horário: 18h30

