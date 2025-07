Corinthians ainda não venceu como visitante na Série A e tem a 4ª pior campanha fora

O Corinthians é o próximo adversário do Ceará na Série A, pela 14ª rodada, em partida na quarta-feira (16), no Castelão, às 19h30.

E o Vozão enfrentará um adversário que ainda não venceu como visitante na Série A, tendo a 4ª pior campanha até aqui.

Em 6 partidas como visitante, o Timão não venceu nenhuma, empatou 3 e perdeu outras três, marcando 3 gols e sofrendo 10. O aproveitamento do time paulista como visitante é de 16,7%, conquistando apenas 3 dos 18 pontos possíveis.

A campanha do Corinthians fora de casa é de Z4, apenas a 17ª, a frente de Fortaleza, Sport e Juventude.

Veja campanha do Timão fora de casa na Série A:

Grêmio 1x1 Corinthians - 12ª rodada

Atlético Mineiro 0x0 Corinthians - 10ª rodada

Mirassol 2x1 Corinthians - 8ª rodada

Flamengo 4x0 Corinthians - 6ª rodada

Palmeiras 2x0 Corinthians - 3ª rodada

Bahia 1x1 Corinthians - 1ª rodada

Na temporada

Levando em conta todas as competições, o Corinthians jogou 19 partidas fora de casa, vencendo apenas 6. São 4 pelo Campeonato Paulista, uma pela Copa do Brasil e uma pela Sul-Americana. O aproveitamento é de 31,5%.

Ceará é 5º melhor mandante

Contrastando com a campanha ruim do Timão como visitante, está a a campanha do Vozão como mandante. O Ceará é o 5º melhor mandante da Série A, com 13 pontos dos 18 possíveis, totalizando 72,2% de aproveitamento. São seis jogos, com 4 vitórias, um empate e uma derrota.

A campanha do Vozão só não é melhor em casa que de Cruzeiro, Flamengo, Bahia e Botafogo.