Coquimbo Unido x RB Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coquimbo Unido e RB Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (28), em jogo válido pela 6ª rodada do Grupo H da Sul-Americana. A bola rola no gramado do Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, às 21h30 (horário de Brasília).

A equipe brasileira entra em campo em busca da liderança do grupo, uma vez que está com os mesmos 12 pontos do líder, Racing. Caso permaneça na segunda colocação, o Massa Bruta disputará o playoff do torneio. O RB Bragantino contabiliza quatro vitórias e apenas uma derrota.

Já o time chileno está sem chances de classificação, ocupando a terceira posição na tabela do Grupo H, com apenas quatro pontos construídos através de uma vitória, um empate e três derrotas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Star+.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação Coquimbo Unido: Sánchez; Escobar, Cabrera, Hernández e Cornejo Palma; Glaby e Camargo; Barrera, Cabral e Chandía; Chávez. Técnico: Fernando Díaz.

Provável escalação RB Bragantino: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Jhoan Hernández; Daniel Ruiz, Daniel Catano e Emerson Rodríguez; Leonardo Castro. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA | COQUIMBO UNIDO X RB BRAGANTINO

Partida: 6ª rodada do Grupo H da Sul-Americana.

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile.

Data: terça-feira (28).

Horário: 21h30 (horário de Brasília).