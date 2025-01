Copinha 2025: veja times classificados para as semifinais, datas, horários e onde assistir

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 teve as semifinais definidas neste fim de semana. Dos 128 clubes que iniciaram a maior competição de categorias de base do país, apenas quatro permanecem vivos no torneio, em dois confrontos: São Paulo x Criciúma e Corinthians x Grêmio.

O primeiro duelo será na terça-feira (21), às 19h30, em Araraquara, com transmissão da Cazé TV, no YouTube. Já a outra partida ocorre na quarta (22), às 17h, na Arena Barueri, mas ainda sem definição sobre a exibição.

A final será em 25 de janeiro, no próximo sábado, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. Pelo regulamento, em caso de empate, a vaga à decisão será definida através da disputa dos pênaltis.

Nas quartas de final, os confrontos foram apertados. O Criciúma avançou ao superar a Ferroviária-SP por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Corinthians diante do Vasco. Já o São Paulo eliminou o Cruzeiro ao ganhar por 3 a 1, enquanto o Grêmio protagonizou uma partida de cinco gols diante do Palmeiras e levou a melhor no tempo normal: 3x2.

