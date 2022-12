Copinha 2023: confira grupos, dias de jogos e transmissões dos clubes cearenses

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 reunirá pela primeira vez na história quatro equipes cearenses: Ceará, Floresta, Fortaleza e Pague Menos disputarão o certame. O torneio tem início no dia 2 de janeiro (segunda-feira).

As equipes participantes da Copinha foram divididas em grupos com quatro equipes. Cada time disputará a 1ª fase em uma cidade ou bairro de São Paulo. Floresta (Grupo 5), Pague Menos (Grupo 13), Ceará (Grupo 22) e Fortaleza (Grupo 31) disputarão a fase inicial do torneio em Jaú, Guaratinguetá, Alumínio e Rua Javari, respectivamente.

Na história da Copinha, o Fortaleza disputará a 19ª edição, sendo recordista de participações entre os clubes cearenses. O Ceará jogará pela 16ª vez, enquanto o Floresta terá a 3ª participação. O Pague Menos, por sua vez, estreará na principal competição de base do país em 2023.

Como foi em 2022?

Em 2022, Ceará e Fortaleza foram eliminados na 2ª fase para Desportivo Brasil-SP e Resende-RJ, respectivamente. O Floresta, por sua vez, foi eliminado na fase de grupo, após acumular três derrotas.

Veja grupos de Ceará, Floresta, Fortaleza e Pague Menos na Copinha 2023

Grupo 5 (sede: Jaú)

Aparecidense-GO

Flamengo-RJ

Floresta-CE

XV de Jaú-SP

Se liga na tabela de jogos do Grupo 5, que recebe o Flamengo, tetracampeão da Copinha.#CopaSaoPaulo #Copinha23 pic.twitter.com/QvIC0S9ahw — Copinha (@Copinha) December 6, 2022

​Grupo 13 (sede: Guaratinguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Gama-DF

Goiás-GO

Pague Menos-CE

Chegou a vez de Guaratinguetá conhecer tudo sobre os jogos do Grupo 13!#CopaSaoPaulo #Copinha23 pic.twitter.com/KRzIXxNefg — Copinha (@Copinha) December 6, 2022

​Grupo 22 (sede: Alumínio)

Ceará-CE

Madureira-RJ

Rio Claro-SP

Sharjah Brasil-SP

​Grupo 31 (sede: Rua Javari)

Fortaleza-CE

Juventus-SP

Remo-PA

São Caetano-SP

Veja jogos do Floresta na Copinha 2023 (Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú)

02/01 (segunda-feira) - Flamengo x Floresta - 21h45 - SporTV e Rede Vida

05/01 (quinta-feira) - XV de Jaú x Floresta - 19h30 - FPF TV

08/01 (domingo) - Floresta x Aparecidense - 17h15 - FPF TV

Veja jogos do Pague Menos na Copinha 2023 (Estádio Prof. Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá)

03/01 (terça-feira) - Goiás x Pague Menos - 15h15 - FPF TV

06/01 (sexta-feira) - Atlético Guaratinguetá x Pague Menos - 13h - FPF TV

09/01 (segunda-feira) - Pague Menos x Gama - 13h - FPF TV

Veja jogos do Ceará na Copinha 2023 (Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio)

04/01 (quarta-feira) - Ceará x Madureira-RJ – 15h15 – FPF TV

07/01 (sábado) - Rio Claro-SP x Ceará – 13 horas – YouTube

10/01 (terça-feira) - Sharjad Brasil-SP x Ceará – 15h15 – FPF TV

Veja jogos do Fortaleza na Copinha 2023 (Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo)

04/01 (quarta-feira) - Fortaleza x Remo - 15h15 - YouTube

07/01 (sábado) - São Caetano x Fortaleza - 15h15 - FPF TV

10/01 (terça-feira) - Juventus x Fortaleza - 13h - YouTube

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil