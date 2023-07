Sul-Americana sorteia oitavas de final nesta quarta (5); veja horário e adversários do Fortaleza

A Conmebol realiza o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2023 nesta quarta-feira (5). O evento ocorre na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, às 13h (de Brasília). Assim, o Fortaleza irá conhecer os adversários no mata-mata do torneio internacional.

ACOMPANHE AO VIVO AO SORTEIO DA LIBERTADORES E SUL-AMERICANA:

O time cearense sacramentou a liderança do Grupo H e superou a etapa do playoff - uma novidade no regulamento. Nessa etapa da competição, a Conmebol promove embates entre os clubes que ficaram em 2º na fase de grupos da Sula contra os que terminaram em 3º na chave da Libertadores.

Legenda: O Fortaleza está no Pote 1 do sorteio da Copa Sul-Americana de 2023 Foto: arquivo / SVM

Assim, nas oitavas, o Fortaleza enfrentará então um classificado do playoff. Um detalhe: segundo o regulamento, a equipe com melhor pontuação poderá atuar dentro de casa no jogo de volta. Com 15 pontos somados, a expectativa tricolor é de também conquistar a vantagem para a eliminatória.

A dinâmica do sorteio terá os classificados diretos às oitavas, caso do Fortaleza, no Pote A, e os que avançaram via playoff no Pote B. Quem chegar às quartas embolsa US$ 600 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões).

Clubes no sorteio da Copa Sul-Americana de 2023

Classificados direto às oitavas (Pote 1)

Fortaleza

LDU-EQU

Guarani-PAR

Red Bull Bragantino

São Paulo

Newell's Old Boys-ARG

Defensa y Justicia-ARG

Goiás

Classificados aos playoffs (Pote 2)

Independiente Medellín-COL x San Lorenzo-ARG

Sporting Cristal-PER x Emelec-EQU

Corinthians x Universitario-PER

Libertad-PAR x Tigre-ARG

Colo-Colo-CHI x América-MG

Patronato-ARG x Botafogo

Ñublense-CHI x Audax Italiano-CHI

Barcelona de Guayaquil-EQU x Estudiantes-ARG

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 490 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões)