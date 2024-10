Copa do Nordeste de Futsal: Fortaleza avança às semifinais ao vencer Jandaira/RN; Ceará é eliminado

Fortaleza e Ceará entraram em campo nesta quarta-feira (16), pelas quartas de finais da Copa do Nordeste de Futsal, com jogos em São João do Jaguaribe (CE). As duas equipes se enfrentariam nas semifinais caso avançassem, mas só o Leão se classificou.

O Tricolor de Aço avançou ao vencer o Jandaira-RN por 3 a 0, gols de Quixeré (duas vezes) e Jonhn. Com o resultado, o Fortaleza enfrentará o Ribeirópolis/SE na sexta-feira (18) por uma vaga na decisão.

Ceará é eliminado

A equipe sergipana será adversária do Fortaleza aos eliminar o Ceará nesta quarta-feira. O Vovô empatou em 2 a 2 com o Ribeirópolis/SE, mas acabou eliminado, pois a equipe sergipana tinha a vantagem do empate por conta da melhor campanha na primeira fase.