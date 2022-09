Copa do Mundo: quais países vão disputar o Mundial no Catar?

Enquanto as seleções disputam a última rodada de amistosos antes da Copa do Mundo do Catar 2022, o clima que corre já é de Mundial. A medida que o calendário se aproxima do dia 20 de Novembro, estreia do torneio com Catar x Equador, a ansiedade aumenta em todo o planeta.

32 seleções, divididas em oito grupos, vão estar em campo brigando pela glória de lenvantar a taça de campeão do mundo. Confira quais paises vão fazer parte da maior festa do futebol.

Legenda: Todos os grupos já foram decididos em sorteio realizado pela FIFA Foto: Divulgação/ FIFA

América do Sul

No continente do Brasil, mais outros três países estarão sendo representados por suas seleções no Catar. São eles: Argentina, Equador e Uruguai.

Entre os sul-americanos, as duas frentes com mais poder para chegar a uma possível final são os brasileiros e argentinos.

Brasil (Grupo G)

Argentina (Grupo C)

Uruguai (Grupo H)

Equador (Grupo A)

Europa

O velho continente detém o maior número de representantes no Mundial, são 13 ao todo. Muitos favoritos ao título estão nesta lista como França, Alemanha, Inglaterra e Espanha. Inclusive, a última final disputada na Rússia foi entre dois europeus: França e Croácia.

Holanda (Grupo A)

Inglaterra (Grupo B)

Gales (Grupo B)

Polônia (Grupo C)

França (Grupo D)

Dinamarca (Grupo D)

Espanha (Grupo E)

Alemanha (Grupo E)

Bélgica (Grupo F)

Croácia (Grupo F)

Sérvia (Grupo G)

Suíça (Grupo G)

Portugal (Grupo H)

África

As seleções africanas sempre protagonizam grandes histórias na Copa do Mundo. O continente tem cinco representantes nesta edição de 2022, Senegal é o grande destaque emtre elas. O time conta com grandes nomes do futebol mundial como Mané, o zagueiro Koulibaly e o goleiro Mendy.

Senegal (Grupo A)

Tunísia (Grupo D)

Marrocos (Grupo F)

Camarões (Grupo G)

Gana (Grupo H)

América Central e do Norte

A Concacaf tem quatro representantes na Copa do Mundo. Dois deles da América Central e dois da América do Norte.

México (Grupo C)

Costa Rica (Grupo E)

Estados Unidos (Grupo B)

Canadá (Grupo F)

Ásia

Por último e não menos importante, o continente asiático será a sede desta edição do torneio. Por isso, o Catar já ganha cadeira cativa entre as seleções. Mais cinco países se juntam ao país sede e completam os seis representantes da região.

Catar (Grupo A)

Irã (Grupo B)

Arábia Saudita (Grupo C)

Japão (Grupo E)

Coreia do Sul (Grupo H)

Austrália* (Grupo D)