Convocação da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti: IA indica 23 jogadores da lista

A Seleção Brasileira será convocada pela primeira vez pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (26). Após se despedir do Real Madrid, o comandante desembarca no Rio de Janeiro no domingo (25) para anunciar os 23 jogadores que serão chamados para defender o Brasil contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

O Diário do Nordeste simulou a lista através da Inteligência Artificial (IA) ChatGPT - chatbot da empresa OpenAI. De acordo com as preferências e o estilo do novo treinador, o sistema relacionou nomes como o volante Casemiro, do Manchester United, e o atacante Vini Júnior, do Real Madrid.

O time nacional entra em campo no dia 5 de junho, quinta, diante do Equador, às 20h, no Monumental de Guayaquil, e no dia 10, terça, contra o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena.

Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou 50 nomes para a Fifa em uma pré-lista de Ancelotti. Apesar do treinador pedir sigilo, parte dos atletas foi descoberta, com atuações no mercado nacional e internacional.

Lista de convocação da Seleção Brasileira segundo a IA

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Bento (Al Nassr)

Laterais-direitos

Danilo (Flamengo)

Yan Couto (Borussia Dortmund)

Laterais-esquerdos

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Caio Henrique (Monaco)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

João Gomes (Wolverhampton)

André (Wolverhampton)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes