Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: veja onde assistir

O Brasil encara Coreia do Sul e Japão em amistosos

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Jogada
Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti está no comando da Seleção Brasileira
Foto: Nelson Almeida / AFP

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1º), para mais testes em amistosos com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 15h, o comandante indica a lista para jogos contra Japão e Coreia do Sul.

No cronograma da entidade, a equipe nacional se apresenta na próxima segunda-feira (6), em Seul, a capital da Coreia do Sul, onde encara os donos da casa na sexta (10). Depois, viaja para Tóquio, no Japão, onde enfrenta os japoneses na terça (14). As duas seleções também vão disputar o Mundial do próximo ano, que será distribuído entre Estados Unidos, México e Canadá.

Deste modo, a expectativa é de os principais nomes possam retornar para a escalação, como é o caso do atacante Vini Jr., que não foi convocado para os rodadas finais das Eliminatórias da Copa. Em contrapartida, baixas são esperadas por conta de contusões, a exemplo do goleiro Alisson e do zagueiro Marquinhos.

Onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida na CBF TV (YouTube), GE TV (YouTube) e SporTV (canal fechado).

Convocação da Seleção Brasileira | Ficha técnica

  • Evento: Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra Coreia do Sul e Japão
  • Data: quarta-feira, 1º de outubro.
  • Horário: 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
Assuntos Relacionados
Foto de Raphinha, jogador do Barcelona, durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 1º de outubro de 2025

Daniel Farias Há 10 minutos
Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: veja onde assistir

O Brasil encara Coreia do Sul e Japão em amistosos

Alexandre Mota Há 53 minutos

Jogada

CBF divulgará calendário para 2026 nesta quarta-feira (1); veja possíveis mudanças

Algumas competições devem ter formados modificados por se tratar de ano de Copa do Mundo

Redação Há 1 hora
Confusão generalizada toma conta da arena do Spaten Fight Night

Jogada

Conselho Nacional de Boxe suspende Popó e Wanderlei Silva após confusão no Spaten Fight Night

Outros quatro lutadores foram punidos após o incidente

Redação 30 de Setembro de 2025
jogadores de futebol

Jogada

Com David Luiz em campo, Pafos é goleado pelo Bayern de Munique na Champions League

Jogador, que estava no Fortaleza, foi contratado como reforço da temporada

Redação 30 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Lucas Sasha destaca papel de Palermo na recuperação do Fortaleza: “confiança”

Equipe volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Paulo

Redação 30 de Setembro de 2025