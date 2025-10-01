Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti: veja onde assistir

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti nesta quarta-feira (1º), para mais testes em amistosos com foco na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, às 15h, o comandante indica a lista para jogos contra Japão e Coreia do Sul.

No cronograma da entidade, a equipe nacional se apresenta na próxima segunda-feira (6), em Seul, a capital da Coreia do Sul, onde encara os donos da casa na sexta (10). Depois, viaja para Tóquio, no Japão, onde enfrenta os japoneses na terça (14). As duas seleções também vão disputar o Mundial do próximo ano, que será distribuído entre Estados Unidos, México e Canadá.

Deste modo, a expectativa é de os principais nomes possam retornar para a escalação, como é o caso do atacante Vini Jr., que não foi convocado para os rodadas finais das Eliminatórias da Copa. Em contrapartida, baixas são esperadas por conta de contusões, a exemplo do goleiro Alisson e do zagueiro Marquinhos.

Onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida na CBF TV (YouTube), GE TV (YouTube) e SporTV (canal fechado).

Convocação da Seleção Brasileira | Ficha técnica