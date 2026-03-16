Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia: onde assistir

O técnico italiano Carlo Ancelotti será testes para a Copa do Mundo

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Jogada
Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti é o comandante da Seleção Brasileira
Foto: Mauro Pimentel / CBF

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia em preparação para a Copa do Mundo. O evento será às 15h30 (de Brasília), direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Pelo cronograma da entidade, serão os dois últimos jogos antes da divulgação da lista oficial de convocados para o Mundial. A principal expectativa é sobre o retorno do atacante Neymar, do Santos, na listagem. A última vez que atuou foi em outubro de 2023, quando sofreu lesão no joelho.

Na agenda, o Brasil encara a França em 26 de março, quinta, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston. Já o embate com a Croácia é dia 31, terça, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira será transmitida ao vivo pelo SporTV e o canal da CBF (YouTube)

Convocação da Seleção Brasileira | Ficha técnica

  • Amistoso: contra França e Croácia nos EUA
  • Data: segunda-feira, 16 de março
  • Horário: 15h30 (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro
Assuntos Relacionados

Jogada

Sanchez viaja com elenco e vira opção do Ceará no jogo contra São Bernardo

Vovô joga fora de casa pela 4ª fase da Copa do Brasil

Redação Há 1 hora
Filipe Luis em ação pelo Flamengo

Jogada

Após saída de Tite, Cruzeiro negocia com Filipe Luís para assumir o time

Após a demissão de Tite, o Cruzeiro já iniciou a busca por um novo treinador e tem Filipe Luís como principal alvo

Redação Há 2 horas
Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira

Jogada

Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia: onde assistir

O técnico italiano Carlo Ancelotti será testes para a Copa do Mundo

Alexandre Mota 16 de Março de 2026
Torcida da Cearamor

Jogada

Torcida organizada do Ceará tem reunião com elenco em Porangabuçu

O encontro com os jogadores ocorreu na manhã desse domingo (15)

Alexandre Mota 16 de Março de 2026
Carlos Vinícius comemora gol pelo Grêmio

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segundda-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 16 de março de 2026

Alexandre Mota 16 de Março de 2026
árbitro

Jogada

André Luiz Skettino será o árbitro de São Bernardo x Ceará pela Copa do Brasil

Árbitro já atuou em três partidas do Alvinegro na história

Redação 15 de Março de 2026