Convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia: onde assistir
O técnico italiano Carlo Ancelotti será testes para a Copa do Mundo
O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (16), para os amistosos contra França e Croácia em preparação para a Copa do Mundo. O evento será às 15h30 (de Brasília), direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.
Pelo cronograma da entidade, serão os dois últimos jogos antes da divulgação da lista oficial de convocados para o Mundial. A principal expectativa é sobre o retorno do atacante Neymar, do Santos, na listagem. A última vez que atuou foi em outubro de 2023, quando sofreu lesão no joelho.
Na agenda, o Brasil encara a França em 26 de março, quinta, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston. Já o embate com a Croácia é dia 31, terça, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.
Onde assistir
A convocação da Seleção Brasileira será transmitida ao vivo pelo SporTV e o canal da CBF (YouTube)
Convocação da Seleção Brasileira | Ficha técnica
- Amistoso: contra França e Croácia nos EUA
- Data: segunda-feira, 16 de março
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro