Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segundda-feira (16)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (16)

Campeonato Argentino

15h30 - Aldosivi x Huracán — Disney+

20h - Racing x Estudiantes de Rio Cuarto — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

16h45 - Cremonese x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês

17h - Brentford x Wolverhampton — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

17h - Portsmouth x Derby County — Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Rayo Vallecano x Levante — ESPN 4 e Disney+

Série A do Brasileiro

20h - Chapecoense x Grêmio — SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino