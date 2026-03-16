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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segundda-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 16 de março de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
Jogada
Legenda: O atacante Carlos Vinícius é o principal destaque do elenco do Grêmio
Foto: Lucas Uebel / Grêmio

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (16)

Campeonato Argentino

  • 15h30 - Aldosivi x Huracán — Disney+
  • 20h - Racing x Estudiantes de Rio Cuarto — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Cremonese x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Brentford x Wolverhampton — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 17h - Portsmouth x Derby County — Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h - Rayo Vallecano x Levante — ESPN 4 e Disney+

Série A do Brasileiro

  • 20h - Chapecoense x Grêmio — SporTV e Premiere

Brasileirão Feminino

  • 21h - Bahia (F) x Vitória (F) — TV Brasil
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