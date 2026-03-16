Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segundda-feira (16)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste segunda, 16 de março de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (16) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (16)
Campeonato Argentino
- 15h30 - Aldosivi x Huracán — Disney+
- 20h - Racing x Estudiantes de Rio Cuarto — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 - Cremonese x Fiorentina — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Brentford x Wolverhampton — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 17h - Portsmouth x Derby County — Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h - Rayo Vallecano x Levante — ESPN 4 e Disney+
Série A do Brasileiro
- 20h - Chapecoense x Grêmio — SporTV e Premiere
Brasileirão Feminino
- 21h - Bahia (F) x Vitória (F) — TV Brasil
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