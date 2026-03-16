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Após saída de Tite, Cruzeiro negocia com Filipe Luís para assumir o time

Após a demissão de Tite, o Cruzeiro já iniciou a busca por um novo treinador e tem Filipe Luís como principal alvo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:26)
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Legenda: Filipe Luís admitiu que escalou um Flamengo muito ofensivo para tentar derrubar a invencibilidade do Fortaleza
Foto: Gilvan Souza / Flamengo

O Cruzeiro trabalha nos bastidores para definir rapidamente o substituto de Tite, desligado do clube após o empate por 3 a 3 com o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão. 

A diretoria celeste já tem um nome prioritário: Filipe Luís, que está livre no mercado depois de deixar o Flamengo recentemente. Internamente, o ex-lateral e atual treinador é visto como um perfil moderno e capaz de reorganizar o time após o início turbulento da temporada. 

Aprovação da diretoria e contatos em andamento

O nome de Filipe Luís tem o aval do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e também agrada integrantes do departamento de futebol. A avaliação é que o treinador conhece bem o futebol brasileiro atual e tem identificação com alguns jogadores do elenco.

Apesar disso, ainda não há acordo fechado. A tendência é que as conversas avancem nos próximos dias, enquanto o clube tenta definir o novo comandante o mais rápido possível para reorganizar a equipe na sequência da temporada.

Além de Filipe Luís, a diretoria também analisa outras opções no mercado. Entre os nomes discutidos nos bastidores está o do técnico português Artur Jorge, que aparece como alternativa caso a negociação com o ex-treinador do Flamengo não avance. 

Enquanto a definição não acontece, o Cruzeiro segue tentando reagir no início do Campeonato Brasileiro, após um começo de campanha abaixo das expectativas da torcida e da diretoria. 

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