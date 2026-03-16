Após saída de Tite, Cruzeiro negocia com Filipe Luís para assumir o time

O Cruzeiro trabalha nos bastidores para definir rapidamente o substituto de Tite, desligado do clube após o empate por 3 a 3 com o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.

A diretoria celeste já tem um nome prioritário: Filipe Luís, que está livre no mercado depois de deixar o Flamengo recentemente. Internamente, o ex-lateral e atual treinador é visto como um perfil moderno e capaz de reorganizar o time após o início turbulento da temporada.

Aprovação da diretoria e contatos em andamento

O nome de Filipe Luís tem o aval do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, e também agrada integrantes do departamento de futebol. A avaliação é que o treinador conhece bem o futebol brasileiro atual e tem identificação com alguns jogadores do elenco.

Apesar disso, ainda não há acordo fechado. A tendência é que as conversas avancem nos próximos dias, enquanto o clube tenta definir o novo comandante o mais rápido possível para reorganizar a equipe na sequência da temporada.

Além de Filipe Luís, a diretoria também analisa outras opções no mercado. Entre os nomes discutidos nos bastidores está o do técnico português Artur Jorge, que aparece como alternativa caso a negociação com o ex-treinador do Flamengo não avance.

Enquanto a definição não acontece, o Cruzeiro segue tentando reagir no início do Campeonato Brasileiro, após um começo de campanha abaixo das expectativas da torcida e da diretoria.