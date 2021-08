Contra o Santos, Fortaleza tem chance de se isolar ainda mais como melhor mandante do Brasileirão

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é excelente e muito desta caminhada se deve ao bom desempenho que o Tricolor tem atuando em casa. Até aqui, o Leão do Pici é o melhor mandante do Brasileirão e tem, contra o Santos, a chance de se isolar ainda mais na liderança deste ranking.

O Fortaleza conquistou 19 pontos nos sete jogos que fez atuando em seus domínios. É a mesma quantidade do Palmeiras, mas com o detalhe que o time paulista tem uma partida a mais. Com isso, o aproveitamento cearense é melhor (90,5% x 79,2%).

São seis vitórias e um empate, com 16 gols marcados e apenas quatro sofridos, resultando um saldo de 12. Entre os adversários vencidos, dois times paulistas: Corinthians e Bragantino.

Em caso de triunfo sobre o Peixe, o Fortaleza chegará a 22 pontos de 24 disputados em casa, resultando em aumento no aproveitamento para 91,6%.

Por outro lado...

O Santos não tem bom desempenho atuando como visitante. Até aqui, o time paulista realizou sete jogos longe dos seus domínios e vence apenas um, acumulando ainda outros dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 23,8%. É o 5º pior visitante do campeonato.

Fortaleza e Santos se enfrentam às 18h15min deste domingo (15), na Arena Castelão, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 3ª colocação, com 30 pontos, enquanto o Alvinegro Praiano está em 8º, com 20 pontos.