Fortaleza renova contrato com goleiro Felipe Alves até 2023

O Fortaleza oficializou nesta sexta-feira (13) a renovação de contrato com o goleiro Felipe Alves até 2023. Com contrato até fim da temporada, o atleta encaminhou a expansão do vínculo em maio.

"Estou muito feliz. Quando cheguei aqui, minha primeira entrevista foi muito sincera em relação a estar em um grande clube que te dá todo o respaldo possível para você trabalhar, progredir, evoluir, melhorar. É muito gratificante, para mim, vestir a camisa do Fortaleza hoje", declarou ao site oficial do clube.

Para o anúncio da prorrogação, o clube preparou uma campanha de venda de camisas em alusão ao novo período contratual do arqueiro. O presidente Marcelo Paz pediu a venda de 2023 peças da Tradição 2021, a principal camisa da atual temporada.

O movimento estava previsto pela gestão antes mesmo da chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Com 33 anos, é titular absoluto do Fortaleza. No clube desde 2019, soma 129 jogos, com três conquistas do Campeonato Cearense (2019-2020-2021) e uma Copa do Nordeste (2019).

Na atual temporada, participou de 32 das 40 partidas. Assim, o clube compreende a importância do goleiro, que tem grande habilidade com os pés e auxilia na armação ofensiva e saída de bola.

Na carreira, Felipe Alves iniciou no Paulista-SP e teve passagens por clubes como Paraná e Athletico-PR. O momento de maior continuidade foi no Fortaleza, quando foi contratado sob aval do então técnico Rogério Ceni. Para o setor, o elenco registra ainda Marcelo Boeck, Max Walef e Kennedy.