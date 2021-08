Fortaleza x Santos: confira os desfalques e escalações para o confronto pela Série A

Fortaleza e Santos se enfrentam neste domingo (15), às 18h15 horas no Castelão, pela 16ª rodada da Série A. E para o duelo, os dois clubes possuem desfalques.

O Tricolor de Aço, não terá o volante Felipe, expulso na rodada anterior, na vitória por 3 a 2 diante do Palmeiras, em São Paulo. Ederson deve voltar ao time titular na vaga dele.

O outro desfalque leonino, já que outras rodadas é do goleiro Max Walef, por lesão.

De retorno, o Leão pode ter o atacante David, que não enfrentou o Palmeiras por estar com sinusite. Se ele não retornar, Romarinho continua no time.

Assim, o técnico Vojvoda deve escalar o Leão com Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim, David (Romarinho), Robson.

No Peixe

No time paulista, que entrou em campo contra o Libertad, do Paraguai pela Sul-Americana na Vila Belmiro, deve ter três desfalques, o mais significativo de Marinho. O atacante está com um hematoma na coxa.

Legenda: O atacante Marinho deve desfalcar o Santos diante do Fortaleza Foto: divulgação / Santos

Fernando Diniz também não conta com John e Kevin Malthus, que passaram por cirurgias nos joelhos recentemente.

O Santos deve mandar a campo o seguinte time: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Felipe Jonatan, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Jean Mota, Camacho, Marcos Guilherme e Lucas Braga