Fortaleza vai priorizar sócios-torcedores na volta do público aos estádios no Brasil

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os clubes planejam o retorno parcial dos torcedores aos estádios. Cotado para receber um evento teste através da Copa do Brasil, o Fortaleza deve priorizar o sócio-torcedor nas arquibancadas.

"Assim que o retorno for concretizado, ao analisarmos as regras que serão impostas, nós iremos priorizar o acesso aos sócios-torcedores, que mesmo sem poder ir ao estádio permaneceram ao lado do clube durante esse período", assegurou o presidente tricolor Marcelo Paz.

Legenda: Marcelo Paz é o presidente do Fortaleza é até o fim da temporada de 2021 Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

A discussão ocorre pela possível limitação da capacidade dos equipamentos, que irão receber protocolos sanitários para reduzir a chance de transmissão do novo coronavírus. Com isso, um consenso começa a surgir: os sócios-torcedores terão prioridade na compra dos ingressos.

Os clubes apostam na retomada dos planos de fidelidade e na recuperação dessa parcela da torcida, que também foi afetada pela pandemia. O Fortaleza, segundo o site oficial, possui 12.948 sócios - em dado monitorado às 9h desta sexta-feira (13).

Falta de bilheteria

A ausência de bilheteria afetou de forma significativa o orçamento dos clubes brasileiros. O Fortaleza, dono da 2ª maior média de público da Série A do Brasileiro de 2019, foi uma das principais equipes afetadas pela falta de bilheteria.

Legenda: A torcida do Fortaleza prepara mosaicos para os jogos sem a presença de público Foto: divulgação / Fortaleza

A receita bruta dos ingressos em 2019 foi de aproximadamente R$ 11 milhões, o que representa cerca de 10% da receita operacional. A saída, como conta Marcelo Paz, foi reduzir gastos.

"A perda das receitas com bilheterias foi minimizada, mas é difícil compensá-la", avalia. De maneira geral, a participação da venda de ingressos no total de receitas dos clubes gira de 10% a 15%.

Teste da CBF

A CBF prevê as primeiras experiências de retomada da torcida no 2º turno da Série A do Brasileiro e nas quartas de finais da Copa do Brasil. Isso deve acontecer no final de agosto e início do mês de setembro.

A entidade busca o aval das autoridades estaduais para que as partidas sejam realizadas com público parcial. No Ceará, o movimento possui o apoio da Federação Cearense de Futebol (FCF).