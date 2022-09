Conheça a história do cearense que derrotou Roger Federer e migrou para o Beach Tennis

A aposentadoria de Roger Federer impactou o mundo do Tênis. A lenda do esporte, aos 41 anos, disputará sua última competição do ATP entre 23 e 25 de setembro, o Laver Cup, em Londres. Com apenas 275 derrotas em 1.526 jogos profissionais, o suíço era encarado como um dos atletas mais difíceis de se enfrentar em competições.

No entanto, um carioca radicado no Ceará, em disputa de base, conseguiu superar Roger Federer e carrega o feito de ser o único atleta com raízes cearenses a ter vencido o ex-número 1 do Ranking da ATP. Em contato com o Diário do Nordeste, Márcio Petrone, de 41 anos, detalhou o triunfo conquistado contra Federer durante o torneio juvenil de Orange Bowl, em 1996, nos Estados Unidos.

“Joguei tênis competitivo a minha vida toda, iniciando na categoria juvenil. Logo com 15 anos, fui morar nos Estados Unidos para estudar e treinar. Aos 17 anos, joguei o maior torneio juvenil do mundo, chamado Orange Bowl, e lá, foi onde tive a minha maior vitória no tênis, quando ganhei do Roger Federer. Esse feito me abriu portas, ganhei uma bolsa universitária em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos, onde jogou Michael Jordan, Mia Hamm, uma das maiores jogadores de futebol de todos os tempos.”

“Na época, nós não tínhamos a dimensão de que ele seria um dos maiores de todos os tempos, mas já enxergavamos um talento super diferenciado. Ele já estava entre os 15 melhores do mundo”, completou o ex-atleta de tênis.

As importantes vitórias de Petrone vão além de Federer. O brasileiro conquistou o título do Future, sediado no Marina Park, em 2003, contra os compatriotas e ex-melhores do mundo nas duplas Marcelo Soares e Bruno Melo. Na época, Márcio fazia dupla com Luiz Marafelli.

“Joguei dois anos de tênis profissional, o meu maior título foi o torneio de duplas, onde ganhei do Marcelo Melo e do Bruno Soares. Acredito que a vitória do Federer e esse título de campeão, dentro de casa, foram meios maiores feitos no tênis.”

O legado deixado por Federer é pontuado por Petrone como motivador.

“A gente sempre fala que o Federer transcende números. Ele realmente é um ícone, pela sua postura dentro e fora da quadra. E, com certeza, isso me deu várias motivações na época, para seguir atrás dos meus sonhos, que era me formar numa faculdade americana, logo jogar tênis profissional, e naquele momento enxerguei que eu tinha potencial para seguir.”

Trajetória no Beach Tennis

Legenda: Márcio Petrone e Rodrigo Pontes conquistaram o título do ITF 100, em Fortaleza (CE) Foto: Divulgação

Apesar do sucesso enquanto atleta juvenil de tênis, Márcio Petrone optou por migrar de esporte, a convite de um amigo, que hoje atua como dupla em competições de Beach Tennis, o Rodrigo Ponte. A trajetória no esporte de praia iniciou há sete anos. No último final de semana, conquistaram juntos o título da ITF BT100, em Fortaleza (CE).

“Iniciei por um convite do Rodrigo Ponte, meu atual parceiro. Até então, não conhecia o esporte. Foi, digamos, um amor a primeira vista. Desde então, me dedico e jogo a nível profissional há mais de seis anos. Meu maior título na modalidade, foi um torneio no Rio Grande do Sul, que joguei com o Marcos Ferreira, atleta de Beach Tennis renomado, já foi campeão mundial, pan-americano. Foi meu primeiro grande título, na época a categoria chamava-se G1, com premiação de US$ 15 mil. E, agora, eu conquistei meu segundo maior título, jogando com meu parceiro Rodrigo Ponte, em casa, atuando na frente de todo o público cearense, amigos e familiares, foi um sabor especial.”

