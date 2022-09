Roger Federer, uma lenda do tênis mundial: confira todas as marcas e recordes do suíço

Uma das lendas do esporte mundial, o tenista suíço Roger Federer, de 41 anos, anunciou a aposentadoria nesta quinta-feira (15). O atleta deixa um legado de 103 títulos e mais de R$ 680 milhões em premiações.

A pausa será com o encerramento da Laver Cup, marcada para os dias 23 e 25 de setembro. Assim, não irá mais atuar em competições pelo ranking da ATP.

Federer possui diversos recordes e está no rol de melhores 'de todos os tempos' pelo estilo e a classe em ação. O Diário do Nordeste lista todas as principais marcas do tenista. Confira abaixo.

Recordes de Roger Federer

Vitórias: 783

Vitórias em Grand Slam: 369

Aparições em Grand Slam: 81 (marca empatada com o espanhol Feliciano Lopez)

Wimbledon: 8 títulos

Finais seguidas de Grand Slam (2005-2007): 10

Títulos seguidos no US Open (2004-2008): 5

Semanas no Top-10 do Ranking Mundial: 968

Semanas seguidas como líder do Ranking (2004-2008): 237

Vitórias contra tenistas no Top-10 (2003-2005): 24

Vitórias seguidas na grama (2003-2008): 65

Títulos de Roger Federer na carreira em simples

Legenda: O suíço Roger Federer é um dos tenistas mais premiados da história do esporte Foto: William West / AFP

Grand Slam (30)

Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 e 2018)

Roland Garros (2009)

Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017)

US Open (2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)

Masters (28) Indian Wells (2004, 2005, 2006, 2012 e 2017)

Miami (2005, 2006, 2017 e 2019)

Madrid (2002, 2004, 2005, 2007, 2009 e 2012)

Canadá (2004 e 2006)

Cincinatti (2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 e 2015)

Shangai (2006, 2014 e 2017)

Paris (2011) Finalis (6) Torneio com melhores do ranking da ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010 e 2011) ATP 500 (24) Viena (2002 e 2003)

Dubai (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014, 2015 e 2019)

Rotterdã (2005, 2012 e 2018)

Tóquio (2006)

Basileia (2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019)

Halle (2015, 2017 e 2019) ATP 250 (25) Milão (2001)

Sydney (2002)

Marselha (2003)

Munique (2003)

Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013 e 2014)

Gstaad (2004)

Bancoc (2004 e 2005)

Doha (2005, 2006 e 2011)

Basileia (2006, 2007 e 2008)

Estoril (2008)

Estocolmo (2010)

Brisbane (2015)

Istambul (2015)

Sttutgart (2018)

