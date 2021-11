F1: horário, onde assistir e Grid de Largada do GP do México

O Grande Prêmio do México (GP) de Fórmula 1 ocorrerá, neste domingo (7), no autódromo Hermanos Rodríguez. A corrida será veiculada pela internet, TVs a cabo e aberta. No Brasil, a transmissão inicia às 16 horas (horário de Brasília).

Veja onde assistir:

Band (TV aberta);

Site da Band (internet);

Bandplay (serviço de streaming).



Neste domingo, os pilotos Max Verstappen e Lewis Hamilton travam um novo embate pela liderança da temporada 2021 da Fórmula 1.

O holandês soma 287.5 pontos, enquanto o piloto inglês tem 275.5, 12 a menos. A Cidade do México, aliás, não costuma receber disputas tão equilibradas. Em 2017 e 2018, por exemplo, Hamilton garantiu antecipadamente os títulos — o que, por pouco, também não aconteceu em 2019.

Veja o Grid da largada:

Primeira fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Segunda fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

Terceira fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Quarta fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Quinta fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Sexta fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Sétima fila:

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Oitava fila:

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Nona fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Décima fila:

Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

CURIOSIDADES GP DO MÉXICO

O GP do México voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2015 e, desde então, nunca teve o mesmo piloto conquistando a pole position duas vezes.Naquele ano, Nico Rosberg largou na frente, enquanto 2016 foi de Lewis Hamilton.

No ano seguinte, Sebastian Vettel, seguido de Daniel Ricciardo em 2018 e Charles Leclerc em 2019 (Verstappen foi o mais rápido, mas levou punição).

Marcante no F1, o GP do México deu a bandeirada para cinco títulos: 2017 e 2018 de Lewis Hamilton (penta e hexa); 1964 de John Surtees; 1967 de Denny Hulme; e 1968 de Graham Hill.

