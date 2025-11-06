Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Condé vê Ceará superior em Clássico-Rei, mas lamenta empate: 'Faltou tranquilidade'

Equipe fico no empate de 1 a 1 com o Fortaleza na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 23:45)
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM

O Ceará arrancou o empate do Fortaleza no último Clássico-Rei do ano. As equipes ficaram no 1 a 1 nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão. O duelo, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, foi bastante disputado. Para o técnico Léo Condé, o Alvinegro foi superior no confronto mas não teve tranquilidade no setor ofensivo.

"Mais um clássico bastante movimentado, como normalmente é. Um jogo disputado, com alternâncias na partida. Acho que, no todo, estivemos um pouco melhores, com um pouco mais de posse de bola. Mas o Fortaleza é sempre muito perigoso nas transições. Tentamos ajustar isso. Eles foram muito bem contra Flamengo e Santos, e sabíamos que teria velocidade, principalmente jogando com Moisés. Então, tentamos controlar o jogo, mas tirando a transição", afirmou o treinador.

"Mas, naturalmente, acabam chegando de outras formas, como foi o lance do gol. Numa jogada de bola parada, sofremos o gol. Mas, no primeiro tempo, faltou um pouco mais de tranquilidade próximo da área. Conseguimos fazer boas jogadas, principalmente pelo centro do campo. Conseguimos ter esse domínio, mas sem tanta clareza para fazer o gol. Fizemos ajustes de intervalo. Acho que o rival voltou fechando um pouco mais o centro do campo, e tivemos que começar a entrar pelo lado do campo com algumas situações de cruzamento. Tivemos umas chances boas de fazer o gol", completou.

O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, com Adam Bareiro. O empate do Alvinegro veio na reta final da partida, com Pedro Raul. O Ceará volta a campo no domingo (9), quando enfrenta o Coritnhians a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 33ª rodada do Brasileiro.

