Como foram as últimas estreias do time principal do Ceará? Veja jogos e relembre

O time principal do Ceará faz a sua estreia na temporada 2026 nesta quarta-feira (14), quando enfrenta o Maranguape no Campeonato Cearense. O Vovô tem um novo técnico na linha lateral (Mozart, ex-Coritiba) e também novos reforços à disposição para o jogo.

Depois de um fim de temporada negativo em 2025, com o rebaixamento no Brasileirão, o time profissional do Ceará busca começar bem a nova temporada para dar confiança ao seu torcedor. Em clima de estreia, o Diário do Nordeste relembra como foram os primeiros jogos do time principal do Vovô nas últimas temporadas.

2025

Legenda: Ramon Menezes comemora gol do Ceará contra o Tirol Foto: Kid Júnior/SVM

Na abertura da temporada 2025, o Ceará venceu o Tirol por 2 a 1, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Cearense. O time era comandado pelo técnico Léo Condé e foi a campo com: Keiller; Rafael Ramos, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

Entraram, no decorrer da partida, outros cinco jogadores: Dieguinho, Lourenço, Fernandinho, Matheus Araújo e Matheus Bahia.

O Vovô abriu o placar logo no início da partida, com Pedro Henrique marcando de pênalti aos seis minutos do primeiro tempo. O time chegou ao segundo gol aos 34 minutos, em cabeçada de Ramon Menezes. O Tirol ainda diminuiu com Soares, no segundo tempo.

2024

Legenda: Aylon empatou o jogo para o Vovô em bela finalização, aproveitando passe de Erick Pulga Foto: FABIANE DE PAULA / SVM

A temporada de 2024 não começou tão positiva para o Ceará como a de 2025. O time alvinegro ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Maracanã na primeira rodada do Campeonato Cearense daquele ano, jogando como visitante.

O técnico Vagner Mancini levou a campo a seguinte escalação titular: Fernando Miguel, Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Saulo Mineiro.

Entraram, ao longo da partida, Guilherme Castilho, Bruninho, Janderson, Aylon e Paulo Victor. O Vovô saiu atrás no marcado, sofrendo gol de Vinícius Canindé, já no segundo tempo. Na reta final, Aylon, que saiu do banco de reservas, empatou para o Ceará.

2023

Legenda: Vitor Gabriel marcou o segundo gol do Ceará na vitória por 5 a 0. Foto: Josimar Segundo/Ceará SC

Comparada a 2024 e 2025, a estreia do Ceará em 2023 foi muito positiva. Mesmo jogando fora de casa, o Vovô conseguiu um resultado expressivo, goleando o Guarani de Juazeiro por 5 a 0, em partida disputada na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Naquele período, o paraguaio Gustavo Morínigo era o técnico do Vovô, e levou a campo a seguinte escalação titular: Richard; Michel Macedo, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson, Jean Carlos e Vina; Janderson e Caio Rafael.

Entraram, ao longo da partida, Igor Inocêncio, Vitor Gabriel, Willian Formiga, Guilherme Castilho e Arthur Rezende. Tiago Pagnussat abriu o placar aos três minutos de jogo, marcando o único gol do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos e Guilherme Castilho marcaram os outros gols do Vovô.

OUTRAS ESTREIAS DO CEARÁ