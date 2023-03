Como é o desempenho do Fortaleza com time alternativo? Veja debate no Jogada 1º Tempo

O Fortaleza promove um rodízio nas escalações de 2023. Com muitas competições em disputa e um elenco robusto, o time entrou em campo com uma formação alternativa em sete dos 14 jogos realizados até o momento: a última vez foi o revés para o Ceará por 2 a 0 no Clássico-Rei do último domingo (5).

O programa Jogada 1º Tempo, da TV Diário e Rádio Verdinha AM 810, debateu nesta terça-feira (7) as escolhas do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e o desempenho com essa respectiva equipe. Foram cinco vitórias (Iguatu, Caucaia, Barbalha, CSA e Náutico) e duas derrotas (ABC e Ceará).

Legenda: Desempenho do Fortaleza com time alternativo na temporada de 2023 Foto: reprodução / Jogada 1º Tempo

"Contra o Náutico, o 1º tempo foi muito bom. Com o CSA jogaram muitos (que atuaram no Clássico-Rei) e responderam bem também. E isso é o que pode acontecer (de resultado), deixa um aprendizado, mas estamos com dor, nossa cabeça agora tem que virar”, declarou Vojvoda.

Como justificativa para a equipe alterada, na opinião do comentarista André Almeida, há o calendário intenso de jogos e o fato da temporada estar no início, o que resulta em testes da comissão técnica. Confira abaixo toda a repercussão sobre o tema e o debate entre os participantes do programa.