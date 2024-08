Comentarista Chico Lang diz que Corinthians vai ganhar do Fortaleza no Castelão; Veja trecho

Ao contrário do Fortaleza, que faz uma campanha espetacular na Série A, na vice-liderança com 45 pontos, o Corinthians, seu próximo adversário, no domingo no Castelão, está na luta contra o rebaixamento, em 17º com 22 pontos.

E o programa esportivo Mesa Redonda, da TV Gazeta, de São Paulo, debateu sobre o jogo da 24ª rodada, com o comentarista Chico Lang, afirmando que o Corinthians irá ganhar do Fortaleza no Castelão.

"Vamos ganhar do Fortaleza lá. Com base no coração, na raça, do espírito de luta, vergonha na cara, coisa que o corinthiano tem. Nenhum outro torcedor tem essa é a grande verdade. Vamos ganhar sim. Vai na base da garra, da raça, da vontade de vencer. O Corinthians não é um time qualquer, não é um time de várzea, é o grande Corinthians. O Corinthians tem ir que lá e ganhar do Fortaleza", disse ele.

Melhor mandante x Pior visitante

O Fortaleza é o melhor mandante da Série A do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados, em 12 partidas. São 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. São 19 gols marcados e apenas 3 sofridos, com 83,3% de aproveitamento.

Já o Corinthians é pior visitante da Série A, com apenas 6 pontos conquistados. O clube venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu 8 partidas. O aproveitamento do Timão fora é de apenas 16,7%.