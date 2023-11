Com trabalhos vitoriosos no futebol cearense, Raimundo Wágner vai comandar equipe do Norte em 2024

Após uma série de trabalhos vitoriosos no futebol cearense, o treinador Raimundo Wágner vai comandar uma equipe do Norte em 2024. O profissional acertou com o Capital FC, do Tocantins, e será o técnico do time que disputa a primeira divisão do Campeonato Tocantinense. Além disso, o clube, que tem sede em Palmas, também disputará a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Brasileirão Série D.

Com 52 anos, Raimundinho terá sua primeira experiência fora do Ceará. Natural de Juazeiro do Norte, o técnico tem como seu maior feito a conquista do acesso para a Série C com o Atlético Cearense, em 2021. Já em 2023, no comando do Sub-20 do Floresta, ele levou o clube à sua melhor campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegando às quartas de final, em janeiro. Na sequência, o treinador foi o responsável por recolocar o time profissional na elite estadual novamente.

Legenda: Raimundinho fez história no Atlético Cearense Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

De acordo com Ricardo Carreira, presidente do clube tocantinense, o novo comandante foi escolhido já que tem o perfil desejado pela diretoria para enfrentar os desafios inéditos que o Capital terá em 2024.

Ricardo Carreira Presidente do Capital-TO “Vamos representar Palmas e o Tocantins a nível nacional, temos a obrigação de fazer um excelente trabalho e orgulhar nosso torcedor, e para isso precisamos de profissionais com competência comprovada. O Raimundinho vem trabalhando em clubes que jogaram contra o Fortaleza e o Ceará, times da série A e série B, como os que poderemos enfrentar na Copa do Brasil. Também conquistou um acesso da Série D pra C recentemente, além de ter passado de fase de forma inédita na Copinha deste ano, um feito que nenhum time do Tocantins conseguiu até hoje”, afirmou

Raimundinho deve se apresentar ao seu novo clube no dia 04 de dezembro para iniciar a pré-temporada visando as competições de 2024. Mesmo assim, o técnico já trabalha no planejamento e no processo de montagem do elenco da equipe.