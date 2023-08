Com Tinga, mas sem Romarinho, Fortaleza chega ao Paraguai

O elenco do Fortaleza desembarcou em Assunção, no Paraguai, no fim da manhã desta segunda-feira (31). Junto da delegação está o lateral-direito Tinga, que também atua como zagueiro. Ele está totalmente recuperado de um edema na coxa direita.

Tinga ficou o mês de julho todo fora de combate. Ele se lesionou na partida contra o Flamengo, dia 1º, e desfalcou o Tricolor em quatro partidas. Contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (29), o defensor já não aparecia no boletim médico, porém também não foi relacionado.

De volta à lista de convocados por Vojvoda, Tinga pode até recuperar a titularidade diante do Libertad-PAR, nesta terça-feira (01/08), no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para o estádio Defensores del Chaco, às 19 horas.

O Leão não possui nenhum desfalque por lesão ou suspensão para esta partida. O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda comanda um treino em solo paraguaio, às 16 horas, no estádio do Club General Diaz.

Fora da lista

Quem não seguiu para Assunção com o time foi o atacante Romarinho. O jogador não foi relacionado por Vojvoda por opção técnica. É a segunda partida consecutiva em que o camisa 11 do Leão não fica nem no banco de reservas.

As ausências de Romarinho têm gerado especulações de que o atacante pode deixar o clube na atual janela de transferências do futebol brasileiro, que fecha na quarta-feira (2). O Sport-PE é uma equipe interessada no jogador, mas o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, já afirmou que quem quiser levar o atacante terá que investir (financeiramente), descartando empréstimo gratuito.