'Quem quiser, vai ter que investir', diz Marcelo Paz sobre saída de Romarinho, do Fortaleza

Perder Romarinho em meio a temporada não é um desejo da diretoria do Fortaleza, além de não estar nos planos de Vojvoda. Mas se algum clube quiser levar o jogador, terá que fazer investimento financeiro. É o que afirma Marcelo Paz, presidente do clube. Ele revela que o Tricolor foi procurado por outros clubes interessados no jogador.

"Nosso foco não está em negociar Romarinho. Quem quiser levá-lo, vai ter que investir. Não é um jogador que está disponível para o mercado. O Fortaleza não está oferecendo ele. Mas muitos clubes, sim, vieram procurar", disse o presidente do clube ao Diário do Nordeste.

O jogador tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024. Caso o clube venha a acertar um empréstimo do jogador, deverá haver alguma compensação vantajosa para o time cearense. O Sport foi um dos interessados em contar com o atleta.

Romarinho chegou ao Fortaleza em 2018. Em seis temporadas pelo clube, são 248 jogos disputados, 22 gols marcados e 18 assistências. Com o Tricolor, ele foi campeão da Série B (2018), bicampeão do Nordesteão (2019 e 2022) e pentacampeão cearense (2019 até 2023).

O Fortaleza volta a campo neste sábado (22), quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.