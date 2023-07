Sport abre negociação para contratar Romarinho, do Fortaleza; veja detalhes

Terceiro colocado da Série B, o Sport quer contratar mais um jogador do Fortaleza. Após ter Edinho e Matheus Vargas, que já deixou o clube, em seu elenco, o Leão da Ilha está interessado em contratar o atacante Romarinho para se reforçar na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão. Em contato com o Diário do Nordeste, o Fortaleza disse que pode avaliar a saída do atleta caso ele sinalize interesse em deixar o Tricolor.

De acordo com o ge, o atleta teria se animado com uma possível mudança de ares e com o salário oferecido, que é similar ao que ele recebe atualmente no Fortaleza. No entanto, o problema está no tempo de contrato, que ainda é um impasse na negociação, como afirma Ehler Perssoa, um dos agentes do jogador.

"Ele tem um ano e meio de contrato no Fortaleza, e para sair de empréstimo para o Sport ele fica no meio do caminho, nem vai nem fica. Vai ter só seis meses para voltar ao Fortaleza. O clube vai querer? E se o Sport subir para a Série A, ele disputar sete jogos e não puder atuar mais por outra equipe? Você entende? O fato é que seria um contrato picotado do Romarinho, e isso não queremos. Estamos conversando com o jogador, tentando alinhar", disse ao site.