Fortaleza anuncia empréstimo de Edinho ao Sport até o fim da temporada 2023

O atacante Edinho foi emprestado ao Sport. O vínculo vai até o fim da temporada de 2023. Ele, que é o sexto reforço do time, já treina no CT José de Andrade Médicis, em Recife. O anúncio foi feito pelo Fortaleza em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (23). A equipe pernambucana também celebrou a chegada do novo jogador.

Edinho defendeu o Juventude em 2022. O atleta chegou ao clube gaúcho em março deste ano, também por empréstimo, e defendeu a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

Ainda no comunicado, o Leão do Pici desejou "sucesso ao atacante no time pernambucano na próxima temporada". O jogador acumula três passagens pelo Fortaleza. Como não teve espaço com Vojvoda nesta temporada, foi emprestado para outros clubes. O contrato do jogador com o tricolor cearense vai até dezembro de 2024.

SPORT ANUNCIA

Nas redes sociais, o time pernambucano já anunciou a chegada do reforço e desejou boas-vindas. Aos 28 anos, Edinho tem passagens por Atlético-MG, Juventude e Guarani, além do próprio Fortaleza.

A equipe estreia no dia 8 de janeiro, quando enfrenta o Íbis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. O duelo será na Ilha do Retiro.