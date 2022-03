Fortaleza empresta meia Edinho ao Juventude

O Fortaleza anunciou o empréstimo do meia-atacante Edinho ao Juventude até o fim desta temporada. Anunciado em julho de 2021 para sua terceira passagem no Tricolor, seu contrato vai até o fim de 2024.

Em nota, o Leão "agradeceu o profissionalismo e a dedicação de Edinho, e desejou sorte e sucesso em sua temporada".

Sem chances

Edinho é emprestado após não ter sido utilizado em 2022 pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele foi contratado em julho de 2021 por R$ 1,5 milhão junto ao Atlético-MG.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz comentou o cenário do jogador e chance de saída no Programa Jogada 1º tempo desta terça-feira.

“É fato que ainda não teve uma performance que justificasse o investimento. É um grande atleta, um cara de alto nível, não tenho o que reclamar, mas no modelo de jogo do Vojvoda, ele não usa muito os velocistas, ele gosta de atacantes mais fortes por dentro. Talvez (o Edinho) possa recuperar o espaço, talvez possa ser emprestado e voltar no ano que vem, o contrato é longo. Hoje, realmente, não está entre os 23 (relacionados) e não está lesionado, e isso não é por lesão, é opção técnica mesmo. Eu lamento, mas faz parte, a gente não está aqui por jogador A, B ou C. Eu gosto dele, é cria do Fortaleza, se voltar e ser relacionado, ótimo, mas se aparecer uma outra situação, de buscar novos ares, a gente pode fazer (a transferência) e ele volta depois (ao clube)”, detalhou o presidente.

O contrato de Edinho é até o fim de 2024. Após iniciar no Fortaleza, deixou o time em 2014 e foi vendido para o Avaí. O retorno foi em 2018, sendo negociado para o Atlético-MG. Em 2019, retornou de empréstimo para o Leão e atuou por uma temporada. Hoje, pertence novamente ao time.