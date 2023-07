Concorrente do Ceará na Série B confirma contratação do meia Matheus Vargas, ex-Fortaleza

O Juventude anunciou, nesta terça-feira (18), a contratação do meia-atacante Matheus Vargas, ex-Fortaleza. O meia chega ao time gaúcho com contrato de empréstimo até o fim da temporada de 2023. Vargas ainda tem vínculo com o Tricolor do Pici até o fim de 2023.

Bem-vindo Matheus Vargas 🇳🇬



O meia, de 27 anos, é o novo integrante da Tropa do Carpini para a sequência da Série B. O jogador está à disposição para o jogo contra a Ponte Preta, nesta terça-feira.



🔗 Mais no site: https://t.co/yF2JYdyz4t #Juventude pic.twitter.com/lLRCZEGnpe — E.C. Juventude (@ECJuventude) July 17, 2023

O jogador estará emprestado pela segunda vez no ano, já que atuou pelo Sport no primeiro semestre. Pelo clube pernambucano foram 22 jogos disputados, entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B, e uma assistência concedida. O atleta conquistou o título do campeonato estadual de 2023 com a camisa do Leão da Ilha.

NO FORTALEZA

Matheus Vargas chegou ao Fortaleza em 2019 e defendeu o Leão em apenas duas partidas antes de ser emprestado para o Atlético-GO em 2020. Após o empréstimo, ele retornou e fez 84 jogos com a camisa tricolor entre 2021 e 2022. Pelo Leão, Vargas marcou um gol, concedeu 5 assistências, sendo bicampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste de 2022.