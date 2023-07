Jóia do Fortaleza, Hércules trata joelho antes de cirurgia

Hércules segue em tratamento para a cirurgia no joelho. Há dez dias o jogador se lesionou no jogo do Fortaleza contra o Athletico-PR, na Arena Castelão, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Departamento Médico do tricolor realiza trabalho pré-operatório para a redução do inchaço na área.

Ainda não há previsão para a cirurgia no jogador. Isso vai depender da evolução no tratamento antes do procedimento. Hércules, que é uma das grandes revelações da base do clube e vinha sendo titular na equipe, sofreu uma entorse no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo contra o Furacão.

Após exames, o clube confirmou a lesão do Ligamento Cruzado Anterior (LCA). A previsão é de que o atleta fique afastado do campo por nove meses. O atacante Lucero publicou nas redes sociais uma foto com o atleta de 22 anos, que segue o tratamento no clube.

O Fortaleza entra em campo neste sábado (22) contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília), em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão.