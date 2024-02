Com time alternativo, Mancini valoriza vitória do Ceará em gramado difícil e elogia Barceló

O Ceará venceu a Juazeirense na estreia da Copa do Nordeste, neste domingo (4), no Estádio Adauto Moraes, na Bahia. O Alvinegro viu a equipe anfitriã comandar o primeiro tempo, mas conseguiu o resultado positivo com gol de cabeça de Facundo Barceló. O técnico Vagner Mancini esclarece que o time foi bastante modificado para o duelo pensando nas condições do gramado e nos próximos desafios do Vovô.

“Acho importante quando você altera a equipe ter um resultado positivo, você está dando oportunidade a atletas que não vinham jogando e também solicitando que eles estejam aptos a jogarem no momento onde a gente tiver que utilizar. Essa semana a gente tem um jogo na quinta-feira, outro no domingo. Aí volta a jogar na quarta-feira, para enfrentar o nosso maior rival no outro domingo”, explica o técnico.

“Então, é importante ter uma equipe que possa, em algum momento, entrar para descansar. Sabendo que eles já são conhecedores do sistema, da estratégia. A estratégia de hoje foi muito bem executada. E em momento algum do jogo o Ceará deixou de fazer aquilo que foi pedido, que era bloquear. Pelo estado do campo, a gente teve um pouco de dificuldade para jogar. Viemos para jogar um jogo diferente, e essa meninada toda... Alguns atletas mais experientes, eles entenderam e levaram aquilo que ficou combinado”, completou.

PRIMEIRO GOL DE FACUNDO BARCELÓ

“Foi muito importante para ele, pois ele está chegando no clube num momento ainda de adaptação a um novo futebol, a uma nova maneira de jogar. Embora o futebol seja jogado em qualquer parte do planeta, mas sempre há algumas peculiaridades que o cara quando vem de fora, ele tem que se engajar para rapidamente absorver. No jogo contra o Atlético-CE, ele já tinha tido algumas oportunidades boas. Muito fruto da sua colocação. Hoje ele fez o gol da vitória, teve uma boa movimentação, lutou bastante. Por tudo isso, acho importante que ele tenha feito gol no primeiro jogo dele desde o início, para que ele possa rapidamente fazer uma conexão com a torcida, porque é importante ter um 9 goleador, e ele já mostrou que veio disposto a isso”, finalizou.

CONDIÇÕES DO GRAMADO

“Não tenha dúvida de que foi mais um adversário (o gramado). Mas a gente já sabia disso, pois fomos acompanhar dois jogos da Juazeirense. Não só o campo ruim, como a grama muito alta fez com que a característica do jogo fosse outra. E dentro da estratégia montada para a partida, pensamos nisso também. Elevamos um pouco a estatura da equipe, colocamos um pouco mais de jogadores com força. Exatamente prevendo essa dificuldade. O Ceará entendeu isso, venceu a partida, fez um bom jogo dentro das condições propostas, e a gente ficou satisfeito com o que viu”, ressaltou Mancini.

O Ceará volta a campo para enfrentar o Caucaia, em jogo da quarta rodada do Campeonato Cearense, na quinta-feira (8). O duelo será às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Em seguida a equipe encara o Altos-PI, pelo Nordestão.