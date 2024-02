Juazeirense-BA x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter a hegemonia na região, o Ceará inicia sua trajetória na Copa do Nordeste, fora de casa, contra a Juazeirense-BA. Sem os titulares da goleada sobre o Atlético Cearense, o Vozão faz sua estreia, neste domingo (4), às 19h, de olho no tetracampeonato. O confronto acontece no estádio Adauto Moraes, o Adautão, em Juazeiro, na Bahia.

Veja também

Detentor de três títulos regionais, o Alvinegro inicia sua jornada sem dez atletas que atuaram no meio de semana. A ideia de Vagner Mancini é descansar parte da equipe e utilizar jogadores de mais “imposição física” contra o time baiano. O Ceará vai embalado depois da goleada de 6 a 0 sobre o Atlético Cearense e a liderança no Campeonato Cearense.

Do outro lado, a Juazeirense retorna ao regional e vai para sua sexta participação na Copa do Nordeste. A equipe comandada por Carlos Rabello ocupa a 4ª posição no Campeonato Baiano, com oito pontos somados em cinco partidas. No meio de semana, a equipe de Juazeiro ficou no empate em 1 a 1 diante do Itabuna, em casa.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pela rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

VAI POUPAR GERAL

Para a primeira rodada do Nordestão, Vagner Mancini embarcou para Juazeiro com um grupo de 20 jogadores. Dos titulares da última partida, contra a Águia da Precabura, apenas o zagueiro David Ricardo se juntou à delegação que conta com muitos atletas da base alvinegra.

Com isso, o técnico irá dar oportunidades a outros jogadores que tiveram menos minutos em campo até aqui. A ideia é fazer um rodízio com aqueles que atuaram no decorrer das partidas diante de Maracanã, Floresta e Atlético, pelo estadual.

Na avaliação do comandante alvinegro, o desgaste físico, as condições do gramado do estádio Adauto Moraes e o jogo de maior “força física” foram os pontos para poupar parte do elenco. Além disso, tem a situação no Campeonato Cearense, que, caso termine na liderança, a equipe garante vaga direta na semifinal e reduz dois jogos no mata-mata no estadual.

Dentre as opções no banco de reservas, o Ceará levou oito atletas que estavam, recentemente, nas categorias de base. A lista conta com os zagueiros Boateng e Yago, os meias Steven Nufour, Caiozin e Caio Rafael, além do centroavante Pablo. Além desses, tem o defensor Jonathan, que já atuou no profissional, e foi capitão do Vovozinho na Copinha.

OLHO NO CANCÃO DE FOGO

Adversário do Vozão, a Juazeirense manda seus jogos no acanhado estádio Adautão, que tem capacidade máxima para oito mil torcedores. Dentro de casa, a equipe de Juazeiro ainda não conheceu nenhuma derrota e segue invicta na temporada. Em cinco jogos, foram dois empates e três vitórias até aqui.

Para chegar na fase de grupos do Nordestão, o Cancão de Fogo ficou entre os quatro melhores times no Campeonato Baiano em 2023, com uma vaga na pré-Copa do Nordeste. Nas eliminatórias do torneio, a equipe eliminou Moto Club-MA e Retrô-PE em confrontos no estádio Adauto Moraes.

Além da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, o time de Carlos Rabello disputará a Série D neste ano. O elenco conta com alguns conhecidos do futebol cearense, como o meia Janeudo, com 33 anos, e o atacante Luís Soares, de 32 anos, que foram campeões com o Ferroviário. Além deles, o lateral-esquerdo Talys acumula passagens por Maracanã, Iguatu e Atlético Cearense.

O time canconero tem três vitórias, três empates e uma derrota em sete partidas em 2024. A única derrota foi para o Vitória, pela quarta rodada do Baiano, quando perdeu por 3 a 0, no estádio Barradão.

BUSCA PELA 4ª ORELHUDA

Com atenção dividida também com o Cearense, o Vozão inicia a Copa do Nordeste como atual campeão da competição. A equipe de Porangabuçu está no grupo A que tem ainda América-RN, Botafogo-PB, CRB, Maranhão, River-PI, Sport e Vitória. Como previsto no regulamento do torneio, o Ceará encara os adversários do outro grupo na primeira fase.

Assim, o primeiro compromisso é longe de casa diante da Juazeirense-BA, depois, os confrontos no regional, como visitante, serão contra Náutico, Fortaleza e Treze-PB. Dentro de casa, o Ceará recebe Altos-PI, ABC, Bahia e Itabaiana-SE.

O regulamento da competição classifica os quatro primeiros colocados de cada chave para a segunda fase. Daí em diante, inicia o mata-mata com vantagem de campo para o time que tiver melhor posicionado na tabela.

Legenda: O Ceará conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste ao superar o Sport na decisão de 2023 Foto: Rafael Ribeiro / CBF

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juazeirense: João Guilherme, Edson, Zé Romário, Maurício e Talys; Mauro, Elivélton e Patrik, Alexsandro, Ian Augusto e Luís Soares. Técnico: Carlos Rabello.

Ceará: Richard; Jotave, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho, Bruninho; Janderson, Saulo Mineiro e Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | JUAZEIRENSE X CEARÁ

Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro-BA

Data: 04/02/24 (domingo)

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Assistente 1: Vanessa Santos Azevedo (SE)

Assistente 2: Daniel Vidal Pimentel (SE)

4º árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)