Bicampeão do Nordeste e sentimento de orgulho: Richard completa cinco anos de Ceará

Tendo estreado no dia 3 de fevereiro de 2019, o goleiro Richard completa cinco anos defendendo o Ceará em campo neste sábado (3). Contratado junto ao Paraná, o atleta já tem 111 partidas oficiais pelo clube e dois títulos importantes conquistados: duas Copas do Nordeste, uma em 2020 e outra em 2023. Na última, inclusive, foi herói do título ao pegar dois pênaltis nas disputas de penalidades contra o Sport na grande final.

Richard Goleiro do Ceará "Poder defender um clube do tamanho do Ceará por tanto tempo é um orgulho grande para a minha carreira", comenta Richard. "São cinco anos defendendo essas cores, representando em campo para uma torcida apaixonada, que está sempre com o time. Não tem preço e eu me sinto muito feliz de chegar nessa marca tão importante. Desde o primeiro dia fui bem acolhido pelos torcedores, comissão técnica, companheiros e também diretoria. Sou muito grato ao Ceará pela oportunidade", acrescenta o arqueiro.

Embora tenha estreado apenas em 3 de fevereiro de 2019, Richard foi apresentado oficialmente no Ceará no dia 23 de janeiro daquele ano. Conquistou o primeiro título em 2020, a Copa do Nordeste daquela temporada, de maneira invicta. Arrematou mais um Nordestão em 2023, colaborando para o título na final. Em 2021 renovou com o Alvinegro até o final de 2024, atual contrato do atleta.