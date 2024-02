Ceará poupará dez jogadores para estreia da Copa do Nordeste; veja relacionados

Após a vitória de goleada sobre o Atlético Cearense por 6 a 0, o Ceará embarcou direto para Juazeiro na Bahia, onde enfrenta a Juazeirense pela Copa do Nordeste, no próximo domingo (4), às 19 horas. Preocupado com o desgaste nas últimas partidas e o calendário apertado, o Vovô vai poupar dez atletas para o duelo.

Na coletiva realizada após o jogo, Vágner Mancini já havia deixado claro que dos titulares do jogo contra o Atlético, apenas David Ricardo iria para o jogo.

"Desse time que entrou hoje, só o David Ricardo viaja para o jogo contra a Juazeirense. Temos uma logística difícil até lá e seria o quarto jogo em sequência, e o terceiro dessa semana. Optamos por ir com outro time, até para dar oportunidades. A ideia é levar um time que tenha um jogo um pouco diferente do Ceará que vimos hoje em campo" Vágner Mancini em coletiva pós jogo contra o Atlético Cearense.

Veja lista de relacionados:

Goleiros

Richard

Bruno Ferreira

Laterais

Jotavê

Paulo Victor

Zagueiros

David Ricard

Boateng

Yago

Jonathan

Lucas Ribeiro

Meio-campistas

Richardson

Steven

Caiozin

Guilherme Castilho

Léo Rafael

Caio Rafael

Bruninho

Atacantes

Janderson

Facundo Barceló

Pablo

*Saulo (viaja depois)

O Vovô faz parte do Grupo A, junto com Sport, CRB, Vitória, Botafogo-PB, América-RN, River/PI, Maranhão e começa a sua jornada em busca do tetracampeonato da Copa do Nordeste.