Mancini elogia desempenho do time mas volta a falar em contratações: ‘estamos de olho no mercado’

O técnico do Ceará Vágner Mancini concedeu entrevista coletiva após a goleada por 6 a 0 diante do Atlético Cearense no Estádio Presidente Vargas. Mancini se mostrou satisfeito com a atuação do Vovô, pontuou ajustes que devem ser feitos e citou que a equipe está atenta ao mercado de transferências.

“Gostei principalmente de uma coisa hoje no Ceará, fez 1 a 0 e foi buscar o segundo e assim por diante, enquanto teve pernas. É uma das coisas que queremos entregar esse ano a nossa imensa torcida, um time vibrante que não deixa de atacar em momento algum” disse o comandante.

O comandante do Ceará deixou claro que o amplo placar, não pode alienar a análise do desempenho da equipe, que ainda precisa melhorar em pontos específicos para o restante da temporada.

“Teve muita coisa boa sendo vista e também teve, por exemplo, o fato que permitimos que eles finalizassem algumas bolas no gol. A gente não tá focado só no número de gols que foram feitos, também temos que corrigir os erros porque daqui a pouco vamos enfrentar adversários mais fortes e é importante quando estiver em campo você saber o que fazer” alertou Mancini.

De olho no Mercado

Dentre os pontos que precisam de melhorias no plantel para 2024, Mancini cita o incômodo com a baixa estatura da equipe do Ceará e fala que o Vovô está em alerta no mercado. Além disso, comentou que para o jogo de domingo (4), pela Copa do Nordeste, a ideia é colocar um time com características de jogo de duelos.

“Hoje o Ceará não tem uma equipe alta e é algo que me incomoda. Estamos de olho no mercado. Temos um time rápido e leve, que joga na vertical, mas no jogo aéreo contra determinadas equipes, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade. Para esse jogo lá de Juazeiro, minha ideia é de entrar com uma equipe mais alta e com jogadores com característica de duelos” explicou o técnico.

O Ceará agora faz sua estreia na Copa do Nordeste contra a Juazeirense, no domingo (4), às 19 horas (horário de Brasília), em Juazeiro, na Bahia.